Verdachte aangehouden in lopend onderzoek

Een alerte getuige nam contact op met de politie nadat er een incident had plaatsgevonden in Apeldoorn waarbij een man op hinderlijke wijze meisjes aansprak. Agenten controleerden de man en noteerden zijn gegevens. Uit onderzoek bleek dat de man mogelijk vaker kinderen heeft aangesproken. Deze verdenking was voldoende om hem op een later moment alsnog aan te houden. De verdachte is ingesloten voor verhoor. Onderzocht wordt of hij mogelijk iets te maken heeft met recente zaken in de wijken Stadshagen en Holtenbroek in Zwolle.

2020146975^JR