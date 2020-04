Politie zoekt getuigen van ontvoering

De politie is een onderzoek gestart en kan uw hulp daarbij goed gebruiken. Wie heeft die zondag 20 april rond 18:00 en 19:00 uur in Oosterbeek of op de A50 bij Heelsum gereden met een dashcam in de auto? Deel uw beelden dan met de politie. U kunt deze via dit meldformulier delen.

We zijn ook op zoek naar getuigen die gezien hebben hoe de vrouw in het geelkleurige busje is geraakt. Of misschien hebben mensen het busje zien rijden en hebben zij iets gehoord? Ook dat willen we graag weten. Tips kunt u doorgeven via 0900-8844 of via het meldformulier. Als u liever anoniem blijft, kunt u bellen met 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).

2020173586 JS