Woningoverval waarbij bewoonster werd opgesloten in Opsporing Verzocht

De politie is destijds direct een onderzoek gestart, maar dat heeft nog niet geleid tot de aanhouding van de drie overvallers. Door de beelden in Opsporing Verzocht te laten zien, hoopt de recherche dat mensen de overvallers herkennen. Uit onderzoek blijkt dat de drie mannen geruime tijd rondom en in de woning zijn geweest. Daarom krijgt iedereen die rond de tijd van de overval in de buurt van de Berg en Dalweg was of verbleef maandag 20 april een SMS’je van de politie.

Daarin wordt gewezen op de uitzending van Opsporing Verzocht van morgenavond 21 april. De onderzoeksleider: ‘We hopen dat zoveel mogelijk mensen uit Beekbergen en omgeving met ons meekijken en denken. We hebben nog een aantal vragen, misschien is mensen die avond iets opgevallen wat niet belangrijk leek, of herinneren ze zich door onze vragen in de uitzending iets. Maar natuurlijk hopen we ook dat de rest van Nederland meekijkt, je weet nooit waar een gouden tip vandaan kan komen.’ Opsporing Verzocht is dinsdag om 20.30 uur te zien op NPO1 en wordt woensdag 22 april herhaald om 16.30 uur op NPO2.

Dat de politie een sms stuurt is niet uniek. Door mastgegevens te onderzoeken, kan de politie achterhalen welke telefoons er rond de overval in de buurt waren. Het kan dus zijn dat u een SMS ontvangt, terwijl u heel ergens anders woont, maar op het moment van de overval in (de buurt van) Beekbergen was.

Op deze manier kunnen mensen heel gericht benaderd worden om mee te denken. Ondanks dat het niet uniek is, wordt het middel niet vaak ingezet. In verband met de privacy zitten er strenge voorwaarden aan het inzetten van de sms.