Getuigen gezocht straatroof Lelystad

De vrouw fietst naar huis als zij vanaf het Horecapleintje wordt achtervolgd door man op een snorfiets. Op het fietspad langs De Veste 11 in de richting Kofschipbrug snijdt de man de vrouw af waardoor ze valt. Hij gebiedt haar haar jas, een Canadian Goose, aan hem te geven, wat ze ook doet. Daarna gaat hij er van door richting Kofschip.



Wie weet meer?

We zijn op zoek naar getuigen of mensen die iemand herkennen in het volgende signalement:

man van ongeveer 20 jaar oud

blanke huidskleur

spreekt gebrekkig Nederlands

normaal postuur

donkerblauw Adidasvest met capuchon en met drie witte strepen verticaal over zijn mouw

donkere broek

Hij reed op een donkere snorfiets die is voorzien van blauwe kentekenplaat.

Heb je de jongen zien rijden in de omgeving van het Horecapleintje of De Veste, of ben je getuige geweest van de straatroof of denk je te weten wie de verdachte is, neem dan contact met ons op via 0900 – 8844. Wil je liever anoniem reageren, doe dit dan via (0800-7000).