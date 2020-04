Getuigen gezocht van steekincident Utrecht

Iets na achten werd de politie gebeld over het incident. Toen agenten arriveerden hadden omwonenden zich over de gewonde man ontfermd. Het vermoeden is dat er eerder een ruzie is geweest en dat deze uiteindelijk is uitgelopen op een steekincident. De politie spreekt graag getuigen die daar meer over kunnen vertellen. Ook hoort de politie het graag als iemand weet wie er bij het incident betrokken kan zijn geweest.

Tips kunnen gemeld worden via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Tot slot kan ook onderstaand tipformulier worden gebruikt.