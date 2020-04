Omstreeks 01.45 uur kreeg de politie melding van de brand. Ter plaatse bleek het om een personenauto te gaan die geparkeerd stond in een parkeervak. De auto stond geheel in brand. De gewaarschuwde brandweer kon niet voorkomen dat de auto geheel uitbrandde. Een getuige verklaarde twee in het zwart geklede personen bij de plaats van de brand weg te hebben zien lopen.



Hoewel een brandsoorzaak (nog) niet is vastgesteld, houdt de politie ernstig rekening met brandstichting.



Eventuele getuigen van deze mogelijke brandstichting of personen die andere informatie hebben over dit incident worden verzocht contact op te nemen met de politie op tel.nr. 0900-8844. Anoniem bellen kan ook op tel.nr. 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).



2020078085