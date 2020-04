Gestolen auto terug

Omstreeks 15.50 uur kreeg de politie melding dat de auto langs een ANPR (automatische nummerplaatherkenning) controle was gereden. Bij de controle worden automatisch kentekens vergeleken met diverse databases. Hieruit bleek de auto als gestolen gesignaleerd te staan.



De politie zag de auto rijden en zette de achtervolging in. De bestuurder kreeg dit vermoedelijk in de gaten en verhoogde zijn snelheid. Ook negeerde hij op zijn route tot driemaal toe een rood verkeerslicht. Uiteindelijk reed hij ongeveer 160 km per uur op de Noordervaart richting Stompetoren toen de man plotseling ter hoogte van het voormalige gemeentehuis linksaf sloeg en voor een hek tot stilstand kwam. De bestuurder probeerde er rennend vandoor te gaan. Hierbij sprong hij in een sloot en zwom hij naar een weiland aan de overkant. Hier kon hij worden aangehouden.



De politie onderzoekt de betrokkenheid van de verdachte bij de diefstal van de auto.



2020077744