Over de rotonde

Graft - Op zondagavond reed een 43-jarige Rus in een bestelauto over de N244. Bij de rotonde op de kruising met de Burg Dalenbergstraat in West-Graftdijk vergat hij met de ronding mee te gaan, maar reed hij over de rotonde. Het gevolg was schade aan de auto en aan het straatmeubilair.