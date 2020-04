Omstreeks 17.30 uur reed de verdachte in een personenauto over de Hoofdweg in Hoofddorp. Door onbekende oorzaak raakte hij van de weg en botste tegen een lantaarnpaal. Bij controle bleek de man alcohol te hebben gebruikt. Hij blies 800 ug/l. Dat is ruim drieënhalf maal het voor hem geldende maximum van 220 ug/l (1,8 %o).



Tegen de man wordt proces-verbaal opgemaakt. Zijn rijbewijs is ingevorderd.



2020077844