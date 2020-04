Bestuurder brommobiel Diemen overleden

De man kwam rond 10.25 uur met zijn brommobiel ter hoogte van een sluisje door onbekende oorzaak in het water terecht. De bestuurder van de brommobiel is door een omstander uit zijn voertuig gehaald en op de kant door omstanders en hulpdiensten gereanimeerd. Hij is in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij in de loop van de middag is overleden. De brandweer heeft uit voorzorg met duikers gezocht naar eventueel andere inzittende(n) en daarbij niemand aangetroffen. De bestuurder was de enige inzittende van het voertuig.

De Verkeersongevallen Analyse (VOA) van de politie heeft ter plaatse een (sporen)onderzoek ingesteld en het voertuig overgebracht naar het politiebureau voor nader onderzoek. Het Team Opsporing Ernstige Verkeersongevallen (TOEV) doet onderzoek naar de toedracht van dit ongeval.