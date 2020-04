Hoeveiligismijnwijk.nl per 1 mei uit de lucht

Toen de website in 2006 online ging in de voormalige politieregio Haaglanden, was dit nog een uniek concept in Nederland. Inwoners van Haaglanden, en na de reorganisatie van de hele politie-eenheid Den Haag, konden zelf op gemeente-, wijk- én buurtniveau kijken welke delicten daar hadden plaatsgevonden. Via hoeveiligismijnwijk.nl waren niet alleen de cijfers te bekijken van acht vermogensdelicten en vijf geweldsdelicten, maar kregen bezoekers ook preventietips.