Bezorger lachgas gewond na overval Lepelaarssingel

De 24-jarige man uit Rotterdam wilde een bestelling voor lachgas bezorgen. Hij parkeerde zijn auto en liep naar de achterzijde om de tanks te pakken. Toen hij zich omdraaide kreeg hij een harde klap op zijn hoofd. Hij draaide zich om en zag dat een man een vuurwapen op hem richtte. Twee andere mannen duwden en schopten het slachtoffer terwijl ze probeerden zijn tas te pakken. Na nog een keer bedreigd te zijn met het vuurwapen, liet het slachtoffer zijn tas los. Toch kreeg het hij van zijn belager nog een klap op zijn hoofd waardoor hij op de grond viel. Hierdoor viel onder andere zijn autosleutel op straat. De overvallers gingen er vervolgens met de auto van het slachtoffer vandoor. De auto een grijze audi A3, is inmiddels leeg terug gevonden op de Dorpsweg in Rotterdam.



Signalement

De man met het vuurwapen is getint, 1.80 meter, rond de 25 jaar, normaal postuur, een wat vierkant gezicht. Hij droeg een donker kleurig petje, donkerblauwe spijkerbroek en zwarte schoenen.

De andere twee mannen zijn licht getint, iets kleiner te weten 1.70, rond de 21 jaar, slank postuur en droegen een capuchon over het hoofd.



Informatie?

Wie heeft er rond 4.45 uur iets gezien op de Lepelaarsingel? Wie heeft de overvallers wellicht later gezien op de Dorpsweg waar ze een grijze Audi hebben achtergelaten? Wie heeft andere informatie wat het team kan helpen in het onderzoek? Neem contact op via 0900-8844 of vul onderstaand formulier in. Anoniem melden kan ook via 0800-7000.