Vrouw overleden na verkeersongeval Vondelingenweg

Rond 23.00 uur reed het slachtoffer de kruising op om richting het Gaderingviaduct te gaan. De 32 jarige bestuurder reed op datzelfde moment rechtdoor en botste op de auto van de vrouw. De ravage was enorm. Hulpverleners hebben de vrouw nog gereanimeerd maar dit mocht helaas niet meer baten. De verdachte is uit zijn auto gestapt en weggelopen, maar kon met hulp van getuigen al snel worden aangehouden.



Onderzocht wordt of de man door rood is gereden en wat zijn snelheid was. Ook is er bloed afgenomen om te onderzoeken of de man onder invloed was.