Drie verdachten aangehouden voor beroving met bedreiging vuurwapen

Rond 01.10 uur werd de lachgasbezorger, die een bestelling ging afleveren bij een woning aan de Statenweg, onder bedreiging van vuurwapen en messen, beroofd van zijn bestelbus. Passerende agenten startten direct een onderzoek. Met behulp van het Arrestatieteam zijn in een woning aan het Bentinkcplein drie Rotterdammers van 18,23 en 24 jaar oud aangehouden. Na een doorzoeking, in opdracht van de officier van justitie, is in de woning een vuurwapen aangetroffen en in beslag genomen.

Het onderzoek naar deze beroving wordt voorgezet. Het team onderzoekt of de verdachten voor meerdere berovingen in aanmerking komen