Overval verijdeld; verdachte aangehouden

Na een anonieme tip, zondagmiddag rond 16.00 uur, dat de ijssalon aan ’t Vlak zou worden overvallen zijn agenten direct een onderzoek gestart. Opvallend en onopvallend werd in de directe omgeving uitgekeken. Een jongeman, die bij het zien van een opvallende politieauto er rennend vandoor ging, trok de aandacht. Na een korte achtervolging in de wijk is de 18-jarige inwoner uit Hengelo aangehouden. Door een speurhond is later, op de vluchtroute een vuurwapen aangetroffen en in beslag genomen.