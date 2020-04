Aanhouding na spoor van misdrijven

De 23-jarige verdachte uit Goes zit vast voor meerdere feiten. De politie weet niet of er nog meer strafbare feiten gepleegd zijn die met deze verdachte te maken kan hebben. De politie verdenkt haar nu van drie feiten. Zij zou maandagochtend rond 01u00 in Goes ramen van een woning om onbekende redenen hebben ingegooid. Mogelijk gaat het om onenigheid. Daarna zou ze een auto bij een woninginbraak in Goes hebben gestolen en is daarmee naar Hoogerheide gereden. Op de Reimerswaalweg in Hoogerheide zou zij rond 07u45 achterop een auto geknald zijn. De bestuurder (28) uit Krabbendijk stapte uit, maar de verdachte die geen rijbewijs heeft ging er in de gestolen auto vandoor. Daarbij raakte ze de bestuurder. Hij liep verwondingen op. De politie sprak met getuigen en stelt een onderzoek in. Mogelijk zijn vandaag in ’s Gravenpolder geparkeerde auto’s geraakt. Daarvan werd melding gemaakt, maar de politie heeft geen aangifte en vraagt benadeelden om via 0900-8844 met de politie in Goes contact op te nemen. De politie hield om 13u30 de verdachte in Kattendijke aan. Zij zit vast voor onderzoek.