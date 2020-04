Dronken automobilist veroorzaakt aanrijding en beledigt agenten

De politie kreeg zondagavond omstreeks 23.00 uur een melding dat op de Horst in Kaatsheuvel een eenzijdig ongeval had plaats gevonden. De bestuurder zou onder invloed van alcohol zijn. Ter plaatse zagen de agenten dat een personenauto tegen een wegversmalling was gereden. Hierna kwam het voertuig via de linkerberm midden op de weg tot stilstand. In de auto zat een man achter het stuur met naast hem zijn vrouw. Ze waren beiden onder invloed van alcohol. Ze leken niet erg onder de indruk te zijn van het ongeval.