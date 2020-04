Politie maakt einde aan illegaal pokertoernooi

Tilburg - Een 31-jarige Tilburger heeft zondagnacht in strijd met de Coronamaatregelen in zijn woning in Oud-Zuid voor 22 vrienden een pokertoernooi georganiseerd. Er is tegen de hem als organisator proces-verbaal opgemaakt. Ook zijn pokervrienden zijn bekeurd. Er is circa 12000 euro aan contant geld in beslag genomen. De herkomst van het geld wordt in het kader van witwassen onderzocht. De politie kwam door een anonieme melding over een mogelijk vuurwapengevaarlijk persoon in de tuin bij het pand uit.