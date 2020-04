Straatrover bedreigt vrouw met vuurwapen bij de pinautomaat

Het slachtoffer vertelde dat ze met de fiets naar de pinautomaat van de RABO bank aan de Westermarkt was gereden. Ze plaatse haar fiets achter zich. Ze toetste haar pincode in, controleerde haar saldo en toetste een klein geldbedrag in voor opname. Op dat moment hoorde ze iemand van achteren naderen die dicht achter haar kwam staan. Ze keek om en zag een man staan met en vuurwapen in zijn rechterhand dat hij op haar gericht had. Hij pakte het geld uit de sleuf en rende daarmee weg in de richting van de flats.