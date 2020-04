Vrouw gewond na steekincident

De verdachte en het slachtoffer, een 40-jarige vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats, kennen elkaar. Door onbekende oorzaken is de vrouw in haar hand gestoken. De politie trof de verdachte in de omgeving aan en nam een afbreekmes in beslag. Het slachtoffer is op eigen gelegenheid naar het ziekenhuis gegaan.