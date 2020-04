Werkendammer aangehouden voor wapenbezit.

De politie kreeg zondagmiddag een melding dat in de Biesboschhaven een man zou rondlopen met een hakbijl. Ter plaatse bleek dat de opvarenden van twee bootjes in de Biesbosch ruzie met elkaar hadden gekregen nadat een van hen door een hond die hoorde bij de andere partij gebeten was. Daarna zou er gedreigd zijn met een machete (een groot hakmes). Uiteindelijk besloten beide partijen geen aangifte tegen elkaar te doen. De agenten hebben de boot onderzocht van de gebeten man die gedreigd had met de machete. Op die boot werden de bedoelde machete, twee andere messen en een luchtbuks met kogeltjes aangetroffen.