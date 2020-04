Politie zoekt getuigen van steekincident

Het slachtoffer was op weg naar huis en werd in de buurt van de kerk in Schinveld uit het niets in zijn zij gestoken. De twee verdachten vluchtten vervolgens weg op een donkere scooter. Het slachtoffer hield een flinke steekwond over en is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De daders zijn spoorloos.

Getuigenoproep

De politie is op zoek naar getuigen die dit incident hebben gezien. Heeft u rond de klok van 21:44 uur iets gezien van dit incident of heeft u wellicht andere informatie? Belt u dan met de politie op telefoonnummer 0900-8844. Belt u liever anoniem? Belt u dan met MMA op 0800-7000.