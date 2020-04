Minder cellencomplexen in Oost-Nederland

Apeldoorn - Arrestanten worden in Oost-Nederland in de toekomst in vier cellencomplexen ondergebracht. Nu staan er nog negen cellencomplexen in Gelderland en Overijssel. In het afgelopen jaar stond de helft van die cellen het grootste deel van de tijd leeg. De capaciteit die vereist is om in negen cellencomplexen het hele jaar door, zeven dagen per week en 24 uur per dag professionele zorg te bieden is gewoon te groot. Het staat niet in verhouding tot het aantal ingesloten verdachten. Ook zou een forse uitbreiding van het aantal arrestantenverzorgers noodzakelijk zijn om alle negen cellencomplexen open te kunnen houden. Deze uitbreiding zou ten koste gaan van andere politiesterkte. Dat willen we niet.