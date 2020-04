Naleving Wet politiegegevens (Wpg) verbeterd

Ten opzichte van de vorige audit in 2015 laten recente audits zien dat de naleving van de Wpg is verbeterd. Zo blijkt hieruit dat er onder meer een verbetering te zien is als het gaat om de rechten van personen die in de politiesystemen zijn opgenomen en het autoriseren van politiemensen om met privacy-gevoelige informatie te werken. Wel moet er op andere onderwerpen nog een slag worden gemaakt van het juiste beleid naar de daadwerkelijke toepassing in de praktijk.