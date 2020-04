Auto's in vlammen in Arnhem: politie zoekt getuigen

De laatste tijd zijn er regelmatig autobranden in Arnhem. De branden vinden vooral plaats in woonwijken en daarmee nemen de brandstichters een enorm risico. Het gevaar en de schade die de autobranden veroorzaken, kunnen leiden tot een gevoel van onveiligheid en onrust. Als brand overslaat naar woningen is ook het risico op persoonlijk letsel heel erg groot.

Bewoners zijn de extra oren en ogen in de wijk voor de politie. Zij kennen hun wijk het beste en weten het dus ook als er iets niet klopt of een verdachte situatie is. Als u iets verdachts ziet, bel dan altijd te politie. Agenten kunnen dan direct actie ondernemen.

Meer info? Meld het!

De politie doet er alles aan om te achterhalen wie er achter de brandstichtingen van afgelopen nacht zitten. Informatie van burgers kan het onderzoek goed helpen. De politie roept daarom iedereen op die afgelopen nacht iets opvallends heeft gezien of gehoord, contact op te nemen met politie Arnhem. Als u in de omgeving van een van bovengenoemde straten woont en een camera aan uw woning heeft, vraagt de politie u uw beelden te bekijken. Ook als u twijfelt of u bruikbare informatie heeft, wil het onderzoeksteam u graag spreken. Alle informatie kan van belang zijn in het onderzoek.