Aanhouding voortvluchtige plofkraker

Op 25 juni 2019 was de uitspraak van de rechtszaak waarin de man, 32 jaar oud uit Utrecht, verdachte was. Hem is tien jaar gevangenisstraf opgelegd. Zijn voorlopige hechtenis was geschorst, maar die schorsing verviel met de uitspraak in zijn zaak. De man moest dus weer in voorlopige hechtenis, maar was onvindbaar. Uit onderzoek bleek dat de man pogingen ondernam weer dit soort activiteiten te ondernemen. Door intensieve samenwerking met verschillende partijen was de locatie van de man te achterhalen.

Het politie hield hem vrijdag 17 april in Friesland aan.