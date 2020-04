Twee aanhoudingen na schietpartij Markerkant Almere

Op vrijdagavond 14 februari vond een besloten feest plaats met zo'n 150 bezoekers in een zaaltje op het bedrijventerrein. Buiten op de parkeerplaats ontstond rond 1:30 uur 's nachts een ruzie die escaleerde in een schietpartij. Een 35-jarige Almeerder raakte daarbij ernstig gewond. Een andere man raakte lichtgewond. De dader ging er vandoor in een blauwe Skoda Rapid.

Een groot onderzoek werd gestart. De hulp van het publiek werd ingeroepen via onder andere opsporingsprogramma’s Opsporing Verzocht en Bureau Flevoland.

Het onderzoek gaat verder en de politie komt nog steeds graag in contact met mensen die informatie hebben over dit schietincident aan de Markerkant in Almere. Bel dan met de opsporingstiplijn op 0800-6070 of als u liever anoniem blijft met 0800-7000.