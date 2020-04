Verdachte aangehouden na woninginbraak, tweede verdachte gezocht

In de vroege ochtend van maandag 20 april werd een melding gedaan van een woninginbraak. Tijdens een eerdere melding van een poging inbraak was er een signalement opgegeven dat overeen kwam met de verdachten die de politie aantreft.



Aanhouding

Een van deze verdachten werd direct aangehouden, de ander sloeg af richting de Hoge Ring. Uiteindelijk is de verdachte gevlucht richting de begraafplaats. In deze omgeving is er naar de verdachte gezocht met honden en een politiehelikopter.



Signalement

Jonge man

20-23 jaar oud

Licht getinte huidskleur

Zwart langer krullend haar

Zwarte kleding

Vlassig snorretje

Heeft u meer informatie over deze woninginbraak?

Bijvoorbeeld omdat u iemand gezien heeft rond het tijdstip in de omgeving van de inbraak, of omdat u iets gehoord heeft? Of woont u in de buurt een heeft u beveiligingscamera’s aan uw huis waar wellicht iets op is vastgelegd in de nacht van 20 april? Neem dan contact met ons op.



Bel 0900-8844 of 0800-7000 (anoniem), of via onderstaand tipformulier.