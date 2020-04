Inbreker aangehouden

Rond 02:30 kwam een melding binnen van een mogelijke inbraak bij de winkel. Toen agenten bij de locatie aankwamen ontdekten zij een gebroken raam, maar de inbreker was nergens te bekennen. De politie zocht in de omgeving en zag een auto met hoge snelheid over César Francklaan rijden. Agenten gaven de bestuurder een stop-teken en toen de auto stopte bleek de bestuurder te voldoen aan het signalement van de inbreker. Ook vond de politie goederen in auto die mogelijk afkomstig waren van de inbraak. De man is daarop aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Op een andere plek vonden agenten een verstopte tas met inbrekers-gereedschap. Die is meegenomen voor onderzoek.



De betrokkenheid van de aangehouden verdachte bij de inbraak wordt verder onderzocht.



2020078852