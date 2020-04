Brandstichting in ziekenhuis in Team West

Brandstichting | Leiden

Op woensdag 4 maart rond 21.30 uur heeft er een brand gewoed op de achtste etage van het Alrijne Ziekenhuis aan de Houtlaan te Leiden. Op de begane grond waren meerdere ruiten vernield, waaronder een raam van een toegangsdeur. Het lijkt er op dat de dader via het trappenhuis omhoog is gelopen. Omdat de deuren van de verschillende afdelingen alleen geopend kunnen worden met een speciaal pasje waren ook daar meerdere ruiten kapot gemaakt om binnen te komen. Uit onderzoek is gebleken dat een onbekende man rond 19.45 uur al op camerabeelden is vastgelegd. Dat betekent dat de man al bijna twee uur in het ziekenhuis heeft rondgehangen. In de uitzending van Team West worden er camerabeelden van deze man getoond.

Overval Kruidvat | Monster

Op maandag 30 maart rond 07.00 uur werd het Kruidvat, gevestigd aan de Zeestraat in Monster, overvallen door twee mannen met messen. De medewerkers werden door de overvallers meegenomen naar het kantoor waar de kluis moest worden geopend. De medewerkers moesten op de grond gaan liggen en werden vastgehouden. Na de overval werd door getuigen gezien dat de twee mannen op de 's Gravenlandseweg in een zwarte Volkswagen Up stapten en wegreden in de richting van ’s-Gravenzande en Hoek van Holland. De auto was voorzien van het kenteken PZ-230-D en bleek eerder te zijn gestolen vanaf de Schoolstraat in Montfoort. Dit moet zijn gebeurd tussen zondagavond 29 maart 22.30 uur en maandagochtend 30 maart, de dag van de overval. In de uitzending van Team West worden camerabeelden getoond van de overvallers.

Heeft u informatie over een van de zaken?

Bel uw tips door via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070 of bel anoniem met M.0800-7000.

Team West: iedere dinsdag om 17.00 uur bij Omroep West. De uitzending wordt ieder heel uur herhaald. Ook op woensdag wordt Team West nog een aantal keer herhaald.