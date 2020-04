Gamechangers: houd jongeren weg bij cybercrime

Floor Jansen: ´De huidige crisis is een lastige periode, zeker ook voor jongeren. Verveling kan toeslaan en dan kunnen vervelende dingen ontstaan. We hebben ook oog voor de jongeren thuis en proberen hen te wijzen op welke plekken waar zij veilig hun vaardigheden kunnen testen. Via Gamechangers helpen we hen op weg.´

Ook wijkagenten gamen mee. Op meerdere plekken spelen ze al tegen jongeren. Het idee hierachter is om in contact te komen met jongeren en hen te weerhouden van het plegen van criminaliteit. Dit initiatief sluit aan op het idee achter Gamechangers.



De campagne Gamechangers is een initiatief van de politie. Zij voert het uit in samenwerking met Deloitte (de Hacklab challenges | Hackazone), WeFitter (de WeFitter challenge), ESL (de Gamechangers FIFA Cup) en Stichting Hack in the Class (Hack in the Class).

*Onderzoek Safer Internet Centre Nederland, 2018.