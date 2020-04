Diefstal boot, verdachte aangehouden

Van hieruit had zij zicht op haar sloep die lag afgemeerd bij de kruising van de Hoornsevaart en het Noord-Hollands Kanaal. Op de boot zag zij een vrouw zitten die duidelijk bezig was met de ketting waarmee de boot vast lag. De eigenaresse belde de politie die korte tijd later ter plaatse was. De verdachte bleek nog op de boot te zitten. De achterzijde van de boot bleek al los te liggen. De verdachte is aangehouden en voor verhoor overgebracht naar het politiebureau.



2020079526