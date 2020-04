Twee verdachten van poging mishandeling aangehouden

Op zondagmorgen omstreeks 03.20 uur kreeg de politie melding dat een jongen in elkaar zou zijn geslagen op het Händelplein. Ter plaatse troffen zij het slachtoffer, een 17-jarige jongen uit Nieuw-Vennep, liggend op de grond. Hij was buiten kennis. Omstanders verklaarden dat je jongen was mishandeld.

Het slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis voor behandeling van zijn verwondingen. Het slachtoffer verkeert niet in levensgevaar, maar is nog niet in staat een verklaring af te leggen.

De politie stelde een onderzoek in en kon op dinsdag 21 april beide verdachten aanhouden. Zij zijn overgebracht naar het politiebureau voor verhoor.

De politie stelt een onderzoek in naar de mishandeling en de aanleiding daarvoor.

2020077379