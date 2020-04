Getuigenoproep poging ramkraak juwelier in Hillegom

Kort voordat de grijskleurige bestelauto tegen het rolluik reed zagen getuigen meerdere personen bij de auto staan. De poging om het pand binnen te komen mislukte. Daarna liepen vier personen in de richting van de Meerstraat waar zij op twee scooters stapten en zijn gevlucht.

Uit onderzoek is gebleken dat de grijskleurige bestelauto eerder in de nacht van 22 april is weggenomen in de omgeving van de Marconistraat in Hillegom.

Getuigenoproep

De recherche is een onderzoek gestart en is op zoek naar getuigen. Heeft u iets opvallends gezien of gehoord in de omgeving van de Meerstraat of de Marconistraat? Of heeft u andere informatie wat het onderzoek verder kan helpen, bijvoorbeeld camerabeelden? Neem dan contact op met de recherche via 0900-8844. Anoniem bellen kan via 0800-7000.