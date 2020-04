Beslaglegging vanwege eerder ontdekte hennepkwekerij Nistelrode

Tijdens deze actie is er- vanwege de vermoedelijke verdiensten uit de hennepteelt- zowel fiscaal als strafrechtelijk beslag gelegd op twee woningen en een auto. In het kader van de integrale aanpak tegen georganiseerde criminaliteit werken naast de politie ook andere overheidspartners mee aan deze zaak, zoals de gemeente Bernheze, de Belastingdienst en het Openbaar Ministerie. Door samen te werken vanuit verschillende bevoegdheden pakken we ondermijnende criminaliteit aan.



Ondermijning

Het is een taak van de overheid, om een erop toe te zien dat wet- en regelgeving wordt nageleefd en iedereen eerlijke kansen krijgt. Wanneer vermoedens bestaan van bijvoorbeeld de handel in drugs is het aan de samenwerkende overheid om dit te controleren en bij misstanden hier iets aan te doen. Ook gaan we achter het crimineel verkregen vermogen aan, want misdaad mag niet lonen. Achter de schermen wordt hier dan ook hard aan gewerkt, door alle overheidspartners samen.