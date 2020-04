Vader en zonen aangehouden na geweld tegen politiemensen

Politiemensen gingen rond kwart voor één samen met medewerkers van de gemeente en Enexis bij de familie aan de deur omdat er informatie was dat in de woning mogelijk een hennepkwekerij zou zitten. De deur werd echter niet geopend, ondanks dat duidelijk was dat er mensen binnen waren. Later bleek dat de zonen thuis waren. Kort nadat de politie de deur van buitenaf had geopend, verschenen de hoofdbewoner en zijn vrouw bij de woning. Terwijl agenten binnen op onderzoek uitgingen, werden deze mensen gesommeerd buiten te wachten tot dit klaar was. Hen werd daarbij gezegd dat zij, in verband met de afgekondigde coronamaatregelen, op afstand van de politiemensen moesten blijven.