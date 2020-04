Snelle aanhouding na overval snackbar Rozenburg

Het was rond 20.45 uur toen een man met een bivakmuts op en donkere kleding aan de snackbar binnenkwam. Hij bedreigde de medewerker met een mes en eiste geld. Hij kreeg dat ook en liep de winkel uit. De medewerker alarmeerde de politie die meteen de buurt uitkamde met een gekregen signalement.

En met succes, want in de wijk ernaast konden agenten de man aanhouden. Ook de man die bij hem was mocht mee naar het bureau. Omdat hij niet in de winkel was tijdens de overval, wordt zijn rol nog onderzocht. Voorlopig zitten de twee mannen, van 17 en16 jaar uit Rozenburg vast en worden ze verhoord. Het gestolen geld is weer terug waar het hoort.