Verbeterde aanpak zorg agenten

Politiemedewerkers hebben een hoog risico beroep. Zij krijgen tijdens hun werkzaamheden te maken met ingrijpende gebeurtenissen die fysiek en emotioneel grote impact kunnen hebben. Dit moet zoveel als mogelijk worden voorkomen, maar als het gebeurt, dan moet de zorg, ondersteuning (materieel en immaterieel) en begeleiding worden geboden die de medewerker nodig heeft. De nieuwe aanpak van de korpsleiding, de minister van JenV, de vakorganisaties en de COR moet dit bieden.

'Politiemensen werken vaak onder heel moeilijke omstandigheden en voor die risico’s bij het politiewerk is goede zorg noodzakelijk. Het huidige stelsel is te ingewikkeld en te juridisch, waardoor de menselijke maat en zorg in de verdrukking komen. In het nieuwe stelsel leggen we de focus op herstel, en re-integratie', aldus Leonard Kok, lid van de korpsleiding

Voor de verbetering van het stelsel zijn onderstaande contouren opgesteld. Samen met de vakorganisaties en de Centrale Ondernemingsraad worden de contouren uitgewerkt en zullen afspraken gemaakt worden over de uitvoering. Daarnaast wordt een plan opgesteld om per individuele (oud-) medewerker te komen tot een afhandeling die recht doet aan hun situatie op het gebied van benodigde zorg en toegekende aanspraken. De jurisprudentie en de contouren voor het nieuwe stelsel worden hierbij in acht genomen.