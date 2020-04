Autobranden in onderzoek

Al langer zijn er regelmatig autobranden in Arnhem. De branden vinden vooral plaats in woonwijken, wat de nodige gevaarzetting met zich mee kan brengen. Daar is de brand van afgelopen nacht aan de IJssellaan in Presikhaaf een duidelijk voorbeeld van. Een geparkeerde auto onder de appartementen werd in brand gestoken. De brandweer heeft de brand snel geblust, maar adviseerde de politie vanwege rookvorming die de flat inging, om over te gaan tot evacuatie. In totaal werden zo’n 40 woningen ontruimd. Na metingen door de brandweer konden de bewoners weer terug naar hun appartement. Niemand raakte gewond.

De politie stelt verder onderzoek in naar de brandstichtingen. In het onderzoek wordt uiteraard ook gekeken naar de acht autobranden eerder deze week in Arnhem-Noord, in de nacht van maandag 20 op dinsdag 21 april.