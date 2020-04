Beelden zeven verdachten vernielingen gemeentehuis Urk

Deze vernielingen zijn gepleegd op zaterdag 15 februari tussen 22.00 en 23.00 uur. Tijdens de ongeregeldheden werd er voor duizenden euro’s schade toegebracht aan onder andere de ruiten van het gebouw en een bushokje. Er werd gebruik gemaakt van zwaar vuurwerk en stenen tijdens de vernielingen. Ook werd er met wapens in de lucht geschoten.

Voor de vernielingen zijn in maart al drie verdachte Urkers aangehouden van 17, 18 en 21 jaar.

Op 10 april deed de politie via meerdere kanalen de oproep aan de jongeren, die verantwoordelijk zijn voor de vernielingen aan het gemeentehuis, om zichzelf op het bureau te melden. Dit met de duidelijke boodschap dat als ze dit niet zouden doen, hun gezichten die op de camerabeelden staan binnenkort gepubliceerd worden. Helaas heeft geen enkele verdachte hier gehoor aan gegeven en daarom worden de camerabeelden nu gepubliceerd op politie.nl en op social media accounts van de politie.

Herkent u de verdachte? Bel dat de politie via de opsporingstiplijn via 0800-6070 of anoniem via 0800-7000.

Bewegende beelden van de jongens zijn ook hier te bekijken: https://youtu.be/auBD-fAwJm0