Getuigenoproep inbraak Smaragdplein Utrecht

De melding kwam rond 3.30 uur binnen. Het gaat om twee verdachten die van de voorkant naar de achterkant van het pand renden. Ze droegen beide zwarte kleding en hoofdbedekking. De verdachten reden weg op een scooter die veel motorlawaai maakte. Ze reden de Aquamarijnlaan op in de richting van de Detmoldstraat. Voor zover bekend hebben ze niks buit gemaakt.

Help mee met politieonderzoek

De politie doet onderzoek en zoekt getuigen. Heeft u gezien wat zich hier in de nacht van 22 op 23 april afspeelde? Mogelijk heeft u zelfs videobeelden? Of heeft u andere informatie over de verdachten? Wij komen graag met u in contact. Bel 0900 8844 of vul onderstaand formulier in. Anoniem melding doen kan ook via meldmisdaadanoniem.nl.