Politiemedewerker geschorst

Amsterdam - In de eenheid Amsterdam is op dinsdag 21 april 2020 een politiemedewerker geschorst vanwege een vermoeden van ernstig plichtsverzuim. Het Bureau Veiligheid, Integriteit en Klachten van de eenheid Amsterdam is een strafrechtelijk onderzoek gestart. Over het onderzoek worden geen mededelingen gedaan.