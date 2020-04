Woningoverval: politie zoekt getuigen

Aangezien de vrouw overstuur was en gebrekkig Nederlands sprak, kon zij niet direct vertellen wat er precies gebeurd was. De vrouw was niet gewond.

De politie verrichtte onderzoek in de buurt en in de woning en zoekt getuigen van deze woningoverval. Heeft u iets gezien of heeft u informatie? Neem contact op met de Districts recherche via 0900-8844. Liever anoniem, bel dan M via 0800-7000.