Drietal gearresteerd na achtervolging

De politie kreeg een melding van een verdachte auto aan de Bloemendaalseweg in Lepelstraat. De melder had in deze onbekende auto een tuinset aangetroffen, die woensdagochtend vroeg bij zijn woning aan de Kladseweg was gestolen. Deze man was geïnformeerd door een buurtbewoner naar aanleiding van een opsporingsbericht via de buurt WhatsApp.