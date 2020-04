Automobilist gearresteerd met twee kilo hennep

Rond 12.15 uur zagen agenten bij Bergen op Zoom een auto over de A58 richting Vlissingen rijden. Op parkeerplaats Het Scheldt werden de bestuurder en zijn auto gecontroleerd. De man trilde en was zenuwachtig. In de auto troffen de agenten een grote tas met hennep aan. De 23-jarige man uit Sluiskil werd aangehouden. Hij is voor verder onderzoek en verhoor naar een politiebureau gebracht. De hennep werd in beslag genomen. Op het politiebureau bleek dat in de zak ruim twee kilogram hennep zat.