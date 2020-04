Onderzoek geweldsincident Oude Vlijmenseweg

Woensdag gingen enkele politiemensen samen met medewerkers van de gemeente en Enexis aan de deur bij de betreffende familie aan de Oude Vlijmenseweg. Onder andere een zogeheten netwerkmeting deed vermoeden dat in het pand een hennepkwekerij aanwezig zou kunnen zijn. De controle liep ter plaatse uit de hand en ontaardde in een stevig geweldsincident tussen de bewoners en politiemensen. Van dit incident was op internet een filmpje te zien, wat een deel van de gebeurtenissen toonde. “Wij hebben de beelden natuurlijk ook gezien en realiseren ons dat die heftig kunnen overkomen”, zegt Rob van Mourik, lid van de teamleiding van het basisteam Den Bosch. “Maar we willen graag benadrukken dat op de beelden niet alles is te zien wat er is gebeurd. We zien dat collega’s geweld gebruiken, maar wat we niet zien is dat daaraan voorafgaand ook geweld is gebruikt tegen deze politiemensen. Twee van onze collega’s werden zowel in als buiten de woning geslagen en bedreigd.”