Ossenaar aangehouden voor wapenbezit

De informatie die bij de Dienst regionale recherche binnen kwam zei dat in de betreffende woning vermoedelijk wapens te vinden waren. Er was in elk geval voldoende grond er een kijkje te gaan nemen en dat bleek terecht. We vonden meerdere vuurwapens, groot aantal alarmpistolen, munitie en onderdelen van wapens en munitie.

Verder troffen we attributen aan die gebruikt worden bij het ombouwen van een alarm- naar een vuurwapen. We onderzoeken uiteraard of dit mogelijk ook in deze woning is gebeurd.

Behalve de wapens namen we ook een contant geldbedrag van zo’n 2300 euro in beslag. Wij onderzoeken of dit geld mogelijk met criminele activiteiten is verdiend.

De aangehouden Ossenaar zit voorlopig vast voor nader onderzoek en wordt uitgebreid verhoord. Verder zal de verdachte morgen worden voorgeleid aan de rechter-commissaris.