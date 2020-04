Fransman met grote hoeveelheid hennep en hasj aangehouden

Medewerkers van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid zagen omstreeks 05.00 uur op een parkeerplaats aan de Karmel in Bergen op Zoom, dat een man een bigshopper in de kofferruimte plaatste en vervolgens ging rijden. Uit de politiesystemen bleek dat een auto met dat kenteken eerder was gezien bij een verdachte situatie. De agenten besloten daarom de auto ter controle een stopteken te geven. De bestuurder negeerde het stopteken en trachtte te ontkomen maar kon na een korte achtervolging toch aan de kant worden gezet.

Vuilniszakken

De Fransman bood verzet maar werd door de agenten op gecontroleerde manier naar de grond gebracht. Op dat moment roken de agenten al een sterke henneplucht uit de auto komen. Hij werd direct aangehouden. Toen de kofferruimte werd geopend troffen de agenten twee grote vuilniszakken met henneptoppen, een boodschappentas met hasj en een bigshopper met henneptoppen en hasj aan.

Contanten

Vervolgens heeft de politie een woning aan de Karmel bezocht waarvan de verdachte een huissleutel in zijn bezit had. In die woning, waar verder niemand verbleef, zijn ook nog drie grote bigshoppers met henneptoppen en een geldbedrag van 2500 euro in contanten aangetroffen. Alle verdovende middelen, in totaal bijna 50 kilo, en het geld zijn in beslag genomen.