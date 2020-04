Hagenaar gestoken bij ruzie, getuigen gezocht

Omstreeks 03.15 uur kregen surveillerende agenten de melding dat er op de Laakkade gevochten zou worden. Ter plaatse troffen zij de 20-jarige Hagenaar ernstig gewond aan. Hij bleek in een woning aan de Rijswijkseweg ruzie te hebben gekregen met een 23-jarige Hagenaar. Toen de ruzie zich naar buiten verplaatste, werd de 20-jarige een aantal keer gestoken. Hij raakte hierbij ernstig gewond en is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. De 23-jarige werd als verdachte aangehouden en zit vast voor verhoor.



De recherche onderzoekt de zaak en de rol van zowel slachtoffer als verdachte daarin. Er is inmiddels een buurtonderzoek gedaan, maar de recherche komt nog graag in contact met mensen die vlak na 03.00 uur iets gezien hebben in de omgeving van de Rijswijkseweg en de Laakkade dat met deze ruzie te maken kan hebben. De districtsrecherche Den Haag Zuid is bereikbaar via nummer 0900-8844. Liever anoniem, bel dan met M. 0800-7000.