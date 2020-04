Politie onderzoekt steekincident

De recherche is een onderzoek gestart naar de toedracht van het incident. Heeft u vannacht tussen 02:45 uur en 03:15 uur iets gezien of gehoord dat mogelijk met het steekincident te maken heeft? Of beschikt u over camerabeelden? We spreken u graag! Neem contact met ons op via 0900-8844 of via onderstaand tipformulier. Melden kan ook anoniem via 0800-7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl.

2020181518^JR